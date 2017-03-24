Возросло количество пострадавших в результате взрывов на арсенале в Балаклее

В Харьковской области госпитализировали еще одну пострадавшую в результате взрывов на арсенале в Балаклее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила и.о. начальника Управления здравоохранения Харьковской ОГА Галина Сироштан.

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По ее словам, сегодня, 24 марта, в больницу была доставлена с ушибом головного мозга и травмами конечностей 78-летняя женщина.

“Сегодня была доставлена в Балаклейскую центральную районную больницу женщина 78 лет, которую нашли во время подворного и поквартирного обходов. Сейчас ей оказывают ургентную медицинскую помощь в Балаклейской центральной районной больницы. Я надеюсь, что в ближайшее время она также будет переведена в областную клиническую больницу”, - сказала Сироштан.

Она добавила, что 54-летную женщину, которую вчера доставили в больницу с осколочным ранением в висок, прооперировали, состояние ее здоровья удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее на территории военного арсенала Минобороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Жертв среди военнослужащих не было, но осколочное ранение получила 54-летняя женщина, ее госпитализировали. Сегодня руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин сообщил, что под разрушенными конструкциями здания в Балаклее было найдено тело погибшей женщины.

По данным Минобороны, по состоянию на утро пятницы, 24 марта, интенсивность взрывов на территории военного арсенала значительно уменьшилась, начато разминирование прилегающей к складу территории.