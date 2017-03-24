Ситуация в Балаклее остается сложной - Чечеткин

Ситуация в Балаклее Харьковской области, где ночью 23 марта на территории военного арсенала возник пожар с последующей детонацией боеприпасов, остается сложной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

По его словам, ситуация в городе пока остается "сложной".

"Взрывы на территории арсенала продолжаются, но их интенсивность значительно уменьшилась", - сказал руководитель ГСЧС.

Чечеткин отметил, что с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций вблизи арсенала в Балаклее были отключены от газоснабжения 29 потенциально опасных объектов, их работа приостановлена.

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Также временно было прекращено движение поездов через станцию Балаклея, автомобильный транспорт направлен в объезд зоны чрезвычайной ситуации, а воздушное пространство в радиусе 40 километров закрыто.

"Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено более 1,3 тысячи человек и 230 единиц техники", - сказал Чечеткин.

Он также добавил, что, по предварительным данным, в результате попадания снарядов и возникновения пожаров, разрушено 12 частных хозяйственных построек. Взрывной волной и осколками боеприпасов были частично повреждены крыши и окна в многоэтажных и частных домах, школе, в зданиях железнодорожной станции, молокозавода и других объектов, расположенных вблизи арсенала.

Кроме того, Чечеткин сообщил, что на случай осложнения обстановки в резерве находится пожарно-спасательный отряд численностью 250 человек и 65 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее на территории военного арсенала Минобороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Жертв среди военнослужащих не было, но осколочное ранение получила 54-летняя женщина, которую госпитализировали. Сегодня Чечеткин сообщил, что под разрушенными конструкциями здания в Балаклее найдено тело погибшей женщины.

Накануне премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что огонь охватил около 50% территории военного арсенала, и отметил, что пожар может продолжаться до 7 суток.

Сегодня в пресс-службе Минобороны сообщили, что интенсивность взрывов на территории военного арсенала в Балаклее значительно уменьшилась, начато разминирование прилегающей к складам территории.