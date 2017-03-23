Убийца Вороненкова находится на грани смерти - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что киллер, застреливший бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова, находится на грани смерти из-за сквозного выстрела в голову.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

«Для нас совершенно очевидно, что действовал заказной профессиональный киллер, уничтожавший экс-депутата Государственной думы России, который также давал показания по делу Януковича», - заявил Луценко.

«На месте происшествия изъято около 20 гильз, изъят пистолет киллера ТТ, был задействован также пистолет охранника «Стечкина». В охранника был произведен выстрел, попали в область сердца, однако он жив, в сознании и сотрудничает со следствием. У киллера - два ранения в область грудины и головы, сквозной выстрел в голову делает невозможной следственную работу с ним. Киллер на грани смерти. Искусственно поддерживается сердечный ритм. Он неконтактный в данный момент», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 марта, в центре Киева в результате стрельбы бывший депутат Госдумы РФ Вороненков, который получил украинское гражданство, был убит, его охранник и киллер получили ранения.

Заместитель председателя Национальной полиции Александр Вакуленко одной из основных версий убийства Вороненкова назвал целенаправленные действия России.