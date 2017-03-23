Убийство Вороненкова в центре Киева: киллер получил серьезные огнестрельные ранения – МВД

Киллер, застреливший экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева, получил серьезные огнестрельные ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на месте преступления журналистам сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

“Этот человек находится в больнице под охраной, его личность устанавливается. Больше относительно его личности на данный момент я сказать не могу”, - заявил он.

“У него огнестрельные пулевые ранения. В настоящее время жив... серьезные ранения. Давайте немного подождем, чтобы мы смогли сказать больше о его состоянии”, - добавил Шевченко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 марта, в центре Киева в результате стрельбы бывший депутат Госдумы РФ Вороненков был убит, его телохранитель и киллер получили ранения.

Заместитель главы Национальной полиции Александр Вакуленко одной из основных версий убийства Вороненкова назвал целенаправленные действия России.

Вороненков несколько месяцев назад переехал в Украину вместе с женой, также экс-депутатом нижней палаты российского парламента Марией Максаковой. Следственный комитет РФ предъявил ему заочное обвинение и объявил в федеральный розыск. Вороненкову заочно инкриминировали организацию особо крупного мошенничества - рейдерский захват в 2011 году здания в центре Москвы. Уголовное дело в отношении Вороненкова было возбуждено в октябре 2011 года.

В интервью одному из украинских СМИ Вороненков сравнил Россию с нацистской Германией и назвал ошибкой оккупацию Крыма.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал Вороненкова важным свидетелем по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. По словам Луценко, Вороненков в своих показаниях украинским следователям заявил, что Янукович написал два письма с просьбой ввести российские войска в Украину - одно на имя президента РФ Владимира Путина, второе - в адрес Госдумы. “У нас есть два свидетеля - экс-депутаты Государственной думы. Один из них голосовал за аннексию Крыма, другой - нет. И оказывается, что Янукович написал не одно, а два письма о вводе войск. Одно - Путину, и одно - в Госдуму. Он (Вороненков) является важным свидетелем, и другого интереса у нас к нему нет", - сказал Луценко.