Тело Вороненкова забрали на судмедэкспертизу

14:15, 23 марта 2017
Происшествия
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На место убийства вблизи отеля “Премьер-палас” в центре Киева прибыл специальный автомобиль.

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© twitter.com/radiosvoboda, ТСН, facebook.com/dtp.kiev.ua
© twitter.com/radiosvoboda, ТСН, facebook.com/dtp.kiev.ua
© twitter.com/radiosvoboda, ТСН, facebook.com/dtp.kiev.ua
© twitter.com/radiosvoboda, ТСН, facebook.com/dtp.kiev.ua
© twitter.com/radiosvoboda, ТСН, facebook.com/dtp.kiev.ua
© twitter.com/radiosvoboda, ТСН, facebook.com/dtp.kiev.ua
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Тело убитого экс-депутата Госдумы РФ, которому предоставили украинское гражданство, Дениса Вороненкова забрали на судебно-медицинскую экспертизу.

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Как передает корреспондент УНИАН, на место убийства вблизи отеля “Премьер-палас” в центре Киева прибыл специальный автомобиль, в который поместили тело убитого.

На место преступления приезжали генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, председатель СБУ Василий Грицак, главный военный прокурор Анатолий Матиос и народный депутат Украины Антон Геращенко, которые воздержались от комментариев для представителей СМИ.

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Новость в сюжете: Убийство экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова в Киеве
Теги: #Киев#убийство#тело#Вороненков