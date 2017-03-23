Тело Вороненкова забрали на судмедэкспертизу

Тело убитого экс-депутата Госдумы РФ, которому предоставили украинское гражданство, Дениса Вороненкова забрали на судебно-медицинскую экспертизу.

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Как передает корреспондент УНИАН, на место убийства вблизи отеля “Премьер-палас” в центре Киева прибыл специальный автомобиль, в который поместили тело убитого.

На место преступления приезжали генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, председатель СБУ Василий Грицак, главный военный прокурор Анатолий Матиос и народный депутат Украины Антон Геращенко, которые воздержались от комментариев для представителей СМИ.