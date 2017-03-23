Взрывы на складе боеприпасов в Балаклее: радиус эвакуации увеличен до 10 километров - Цеголко

Радиус эвакуации из-за пожара на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области увеличен до 10 километров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко на странице в Facebook.

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"Принято решение об увеличении радиуса эвакуации до 10 километров. Уже эвакуированы 20 тысяч человек. По данным Юлии Светличной (председателя Харьковской ОГА - УНИАН), к счастью, жертв и раненых нет", - отметил он.

По словам Цеголка, президент поручил министру обороны усилить охрану всех военных объектов.

Министр обороны Украины Степан Полторак на своей странице в Facebook напомнил, что небо в районе арсенала закрыто, а вокруг него создали "границу зоны опасности".

"Над местом пожара, в 50-километровой зоне, закрыто воздушное пространство для всех летательных аппаратов", - сообщил он.

По словам Полторака, создана условная семикилометровая граница зоны опасности возможного разлета боеприпасов.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в результате пожара на складе Минобороны в Балаклее начали взрываться боеприпасы. По предварительной информации, жертв среди военнослужащих и гражданского населения нет. СБУ квалифицировала взрывы как диверсию. Также, как сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, среди версий возникновения пожара на складе рассматривается служебная халатность. По его словам, согласно результатам первых допросов, перед пожаром на складе было слышно гул беспилотника, потом начались взрывы.

Эвакуировано почти 20 тысяч. жителей Балаклеи и близлежащих населенных пунктов. Движение пассажирского транспорта по железнодорожной станции Балаклея приостановлено и организовано по резервной схеме.