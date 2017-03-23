Для эвакуированных из-за взрывов в Балаклее людей открыто шесть пунктов – МВД

Для людей, которых вывезли из-за пожара на складе боеприпасов в Балаклее в Харьковской области, открыто шесть эвакуационных пунктов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

"Для эвакуированного населения оперативно открыто 6 эвакуационных пунктов (количество может быть увеличено), организовано питание, подвоз воды и медицинское обеспечение. Эвакуационные мероприятия продолжаются», - сообщил он и отметил, что в возможной зоне поражения отключено газо- и электроснабжение.

По словам советника главы МВД, к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и эвакуации местного населения привлечена необходимая техника, а также пассажирские автобусы и автомобили «скорой помощи».

"Развернут сводный отряд от ГСЧС 360 чел. личного состава и 60 ед. техники. Для обеспечения правопорядка Национальная полиция привлекла более 300 человек личного состава, 110 пеших и мобильных патрулей. На место происшествия прибывают подразделения Национальной гвардии и спецподразделения Нацполиции ГУНП Харьковской области", - сообщил Шкиряк.

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Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в результате пожара на складе Министерства обороны в Балаклее начали взрываться боеприпасы. По предварительной информации, жертв среди военнослужащих и гражданского населения нет. СБУ квалифицировала взрывы как диверсию.

Из-за взрывов эвакуированы почти 20 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов. Над местом происшествия в 50-километровой зоне закрыто воздушное пространство для всех летательных аппаратов. Движение пассажирского транспорта по железнодорожной станции Балаклея приостановлено и организовано по резервной схеме.

Государственной пограничной службой усилен режим пограничного контроля на восточно-южном направлении.