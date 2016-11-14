В Киеве неизвестные ограбили ювелирный отдел торгового центра

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций столичной полиции.

«Угрожая оружием, трое неизвестных в балаклавах зашли в торговый центр, разбили витрины и отобрали лотки с золотыми украшениями. Злоумышленники с похищенным скрылись на собственном автомобиле «Опель Вектра» синего цвета», - говорится в сообщении.

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По данным полиции, напуганный продавец детально описать нападавших не смог. Сумма ущерба устанавливается.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Столичные правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание нападавших. Устанавливаются возможные свидетели и очевидцы события.

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.