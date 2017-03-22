Полиция разоблачила преступную группировку, совершившую более десяти разбойных нападений по Украине (фото, видео)

Полиция разоблачила преступную группировку, которая совершила более десяти разбойных нападений по всей Украине. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сообщается, что преступная группа состояла из организатора и еще четырех участников. Их обоснованно подозревают в совершении ряда тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений на территории Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Одесской, Ровенской и других областей.

По словам председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева задержание злоумышленников стало финальной стадией реализации оперативной информации целого ряда подразделений криминальной полиции пяти областей, которые документировали незаконную деятельность преступной группировки, которая совершала разбойные нападения на дома граждан по всей стране.

В прошлом году сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины совместно с оперативниками полиции Киевской и Кировоградской областей получили оперативную информацию о преступной группировке, которая действует на территории Украины и совершает разбойные нападения.

"Во время проверки полученной информации полицейские получили подтверждение в возможной причастности злоумышленников к совершению более 10 тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений, по которым были начаты уголовные производства. Группа «специализировалась» на совершении разбойных нападений и краж из домовладений", - сказано в сообщении.

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Во время проведения документирования преступной деятельности злоумышленников оперативники узнали, что они планируют совершить разбойное нападение на домовладение 52-летнего жителя Черкасской области. Полицейские провели комплекс следственных действий и установили всех участников преступной группировки.

Отмечается, что к проведению операции по их задержанию были задействованы спецназовцы подразделения КОРД. Задержание злоумышленников происходило в момент совершения ими спланированного разбойного нападения в котором принимали участие трое участников группировки. Один из них оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции и при задержании был смертельно ранен. Другие – задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины и им сообщено о подозрении в совершении ряда уголовных правонарушений.

По адресам проживания всех участников преступной группы и их близких связей проведено более 20 обысков. В результате изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к совершению серии разбойных нападений и кражи из домовладения.

В частности, полиция изъяла аудио - и видеотехнику, ювелирные изделия, травматическое и охотничье оружие, мобильные телефоны, планшеты, военную форму, «балаклавы», оружие, а также боевые гранаты. Еще два участника преступной группы, в том числе организатор, объявлены в розыск. Следствие продолжается.

Как известно, в Одесской области преступная группировка, которая грабила и похищала людей, предстанет перед судом.