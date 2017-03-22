В Одессе задержали израильтянина, разыскиваемого Интерполом за распространение кокаина

Сегодня, 22 марта, пограничники Одесского отряда обнаружили гражданина Израиля, который находился в международном розыске за продажу кокаина.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, в международном аэропорту «Одесса» во время оформления рейса «Стамбул-Одесса» на одном из пассажиров произошло срабатывание базы данных Интерпола.

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«В результате дальнейшей проверки выяснилось, что 29-летнего гражданина Израиля разыскивают правоохранительные органы с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Израиль для привлечения к уголовной ответственности за незаконную торговлю, экспорт и импорт кокаина. За распространение наркотиков на родине иностранцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 27 лет», – говорится в сообщении.

По данному факту проинформировано Украинское бюро Интерпола. Лицо задержано и передано представителям Национальной полиции.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в международном аэропорту «Одесса» задержали гражданина Турции, который разыскивался Интерполом за совершение поджога.