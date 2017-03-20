На Львовщине мужчина угнал автомобиль и врезался в электроопору
Как установили правоохранители, к совершению преступления причастен 24-летний племянник потерпевшего, житель того же села.
Во Львовской области мужчина, управляя угнанным автомобилем, столкнулся с электроопорой. Об этом сообщает полиция области.
Так, с заявлением о краже своего автомобиля ВАЗ 2106 обратился 43-летний житель одного из сел района. По словам заявителя, автомобиль был похищен ночью с его двора.
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Как установили правоохранители, к совершению преступления причастен 24-летний племянник потерпевшего, житель того же села. Злоумышленник похитил авто и поехал в соседнее село, не справившись с управлением, столкнулся с электроопорой.
"Автомобиль получил технические повреждения, водитель не пострадал. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины", - сказано в сообщении.
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