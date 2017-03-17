В Николаеве у армейского бензовоза отказали тормоза: погиб человек (фото, видео)

В пятницу, 17 марта, в Николаеве на ул. Веселиновской в микрорайоне Варваровка у армейского бензовоза "Урал" на спуске отказали тормоза. Об этом сообщает местное издание "Новости N".

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Водитель потерял управление, съехал на правую сторону улицы на тротуар, где врезался в магазин "Канцтовары". После этого водитель вывернул руль влево, автомобиль пересек по диагонали улицу и протаранил зоомагазин.

В ДТП погиб матрос-контрактник 1990 года рождения, сидевший на пассажирском сидении бензовоза. Тело погибшего из автомобиля извлекли спасатели. Водитель бензовоза серьезно не пострадал.

По информации издания, машина принадлежит 406-й отдельной артиллерийской бригаде (в/ч А2062) ВМС Украины. В цистерне находилось 5 тонн дизельного топлива, поэтому на место происшествия прибыл пожарный автомобиль, чтобы предотвратить возможное возгорание. На месте происшествия работают сотрудники полиции, ГСЧС и военная автомобильная инспекция.