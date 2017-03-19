Возле Запорожья СБУ обнаружила большой арсенал оружия и боеприпасов

СБУ совместно с полицией обнаружила в селе недалеко от Запорожья большой арсенал оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В одном из ангаров запорожского предприятия, которое относится к объектам критической инфраструктуры, хранился огромный арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.

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Во время обыска помещения правоохранители изъяли противовоздушный зенитный ракетный комплекс, 124 гранатомета РПГ-26, 50 противотанковых гранатометов РПГ-7, 87 патронов к подствольному гранатомету, 18 гранат РГД-5, 21 мину калибра 82 мм.

В ангаре также находилось 30 минометных детонаторов МД5, 240 дымовых гранат РДГ-2Б, 6 дымовых шашек УДШ, большое количество патронов и взрывчатки.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

"Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления лиц, которые причастны к организации хранилища и источники происхождения оружия и боеприпасов", - сообщили в СБУ.