СБУ перекрыла канал контрабанды в Украину оружия и комплектующих из более чем 10 стран мира (фото, видео)

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре Управления СБУ в Харьковской области, мощный канал контрабанды в Украину огнестрельного оружия и боеприпасов перекрыла Служба безопасности Украины в результате спецоперации.

По сведениям СБУ, трое злоумышленников – жители Киева и Харьковской области – заказывали комплектующие к стрелковому оружию в странах Западной Европы и США, собирали их и продавали. Запчасти к оружию поступали в Украину по почте, или же их доставляли курьеры в обход таможни. В Украине злоумышленники подыскивали покупателей через специализированные форумы в Интернете.

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В течение января-февраля сотрудники СБУ задокументировали ряд фактов незаконной поставки и сбыта огнестрельного оружия членами преступной группы.

6-7 марта во время обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли большое количество огнестрельного оружия и комплектующих производства ведущих оружейных предприятий со всего мира: Германии, Австрии, Чехии, Швейцарии, Бельгии, Италии, США, Израиля, России и других стран. Изъятые образцы огнестрельного оружия переданы на экспертизу.

В пресс-центре отметили, что в настоящее время устанавливается точное количество готовых к продаже единиц оружия и количество запасных частей, которые были изъяты.

Следователи Управления СБ Украины в Харьковской области открыли уголовное производство по статье 201 (контрабанда) и статье 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.