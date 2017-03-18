Судья vs активисты: полиция Киева рассказала детали конфликта со стрельбой у дома главы Высшего совета правосудия

Столичная полиция открыла два уголовных производства по факту инцидента, случившегося между председателем Высшего совета правосудия Игорем Бенедисюком и активистами.

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Как информирует Отдел коммуникации полиции Киева, «событие произошло вчера вечером на улице Садовой в Дарницком районе Киева. Предварительно установлено, что судья автомобилем подъехал к своему дачному дому, где увидел группу активистов со скрытыми лицами, которые выкрикивали лозунги, делали надписи на заборе и обклеивали его плакатами. Когда он пытался проехать мимо, молодые люди стали блокировать транспортное средство, но через некоторое время все же удалось уехать с места происшествия».

«Впоследствии владелец жилья вернулся к дому, где вместе с женой пытался стереть надписи на заборе. На место вновь прибыли активисты, возник конфликт. Чтобы унять группу лиц, которые отказывались представляться и угрожали хозяину и его жене, судья сделал выстрел из наградного оружия», – добавили в полиции.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые получили сообщение как от владельца дома, так и от одного из активистов.

12 участников конфликта доставили в Дарницкое управление полиции, где установили их личности. Сюда же прибыл их адвокат. Часть из доставленных отказались давать какие-либо объяснения, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины, другие отметили, что никаких хулиганских действий не совершали, а проводили мирную акцию. Также они заявили, что не знают, кто разрисовал забор и расклеивал плакаты.

В данное время по факту полиция начала уголовные производства по ст. 296 (Хулиганство) и ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие, чтобы установить все обстоятельства совершения этих правонарушений и дать правовую оценку действиям участников.

Как сообщал УНИАН, в Высшем совете правосудия заявили, что 17 марта поздно вечером группа одетых в балаклавы людей совершили нападение на председателя ВСП Игоря Бенедисюка и его жену возле их частного дома. С целью самозащиты судья был вынужден сделать предупредительный выстрел в воздух из личного оружия.