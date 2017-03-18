В Киеве произошел конфликт между главой ВСП и активистами: судья применил оружие (видео)

Как сообщил на своей странице в Facebook один из активистов Евгений Карась, судья Бенедисюк на Осокорках пытался задавить машиной, а позже открыл огонь из пистолета по активистам молодежного движения "Традиция и порядок".

«Активисты пришли к судье пообщаться и расклеить листовки, что Бенедисюк претендует на высокую должность на госслужбе, занимаясь коррупцией. Об этом активисты сегодня подали заявление в НАБУ перед визитом к чиновнику», – написал Карась.

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По его словам, у активистов разбит фотоаппарат, планшет и есть мелкие повреждения от тарана бампером.

В то же время, как сообщила пресс-секретарь ВРП Оксана Лысенко, "поздно вечером более 10 неизвестных, одетых в балаклавы, совершили нападение на Бенедисюка и его жену возле их частного дома", пишет ZN.ua.

По ее словам, председатель ВCП был вынужден в целях самообороны применить оружие, сделав предупредительный выстрел в воздух. Оперативная группа полиции, прибывшая на место происшествия, задержала часть нападавших, Бенедисюк написал заявление о нападении на него.