Руководство Ивано-Франковской таможни попалось на крупной взятке: пыталось откупиться за миллион гривень (фото)

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о разоблачении на взятке в более миллиона гривен руководителей Ивано-Франковской таможни. Об этом глава МВД написал на странице в Facebook.

По его словам, преступная группа в составе и. о. начальника областной таможни, двух его заместителей, а также начальника таможенного поста пыталась дать взятку оперативникам управления защиты экономики во Львовской области Нацполиции и прокурору военной прокуратуры.

"Правоохранители задокументировали многочисленные факты взяточничества, когда таможенники находились на постах Львовской таможни. После того, как, 19 января сотрудники управления защиты экономики Львовской области и военной прокуратуры задержали одного из руководителей Львовской таможни, его подельники были переведены на равнозначные должности в прикарпатской таможне, где они и продолжили свою преступную "дело". Схема заключалась в отлаженной системе сбора средств от низа к верху, от низшего звена до руководства", - написал министр.

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Аваков добавил, что после разоблачения чиновники попытались договориться с правоохранителями, "оценив вопрос" более чем в миллион гривен.

"Ночью 17 марта, во время "деловой встречи" таможенников-коммерсантов задержали оперативники Управления защиты экономики в Львовской области Нацполиции совместно со следователями военной прокуратуры Западного региона", - отметил глава МВД, добавив, что в деле продолжаются обыски.