В Киеве на взятке погорел сотрудник "Укрметртестстандарта"
19:15, 12 сентября 2016Общество
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В Киеве во время получения 13 тысяч гривень взятки правоохранители задержали должностное лицо ГП "Укрметртестстандарт".
Чиновника задержали во время получения денег / Фото УНИАН
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, чиновник требовал и получил эти средства от предпринимателя за быструю и беспрепятственную выдачу сертификата соответствия на станцию технического обслуживания.
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Правоохранители открыли уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.
Решается вопрос сообщения чиновнику о подозрении и избрании меры пресечения.
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