В Киеве на взятке погорел сотрудник "Укрметртестстандарта"

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, чиновник требовал и получил эти средства от предпринимателя за быструю и беспрепятственную выдачу сертификата соответствия на станцию технического обслуживания.

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Правоохранители открыли уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Решается вопрос сообщения чиновнику о подозрении и избрании меры пресечения.