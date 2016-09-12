В Киеве на взятке погорел сотрудник "Укрметртестстандарта"

19:15, 12 сентября 2016
Общество
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В Киеве во время получения 13 тысяч гривень взятки правоохранители задержали должностное лицо ГП "Укрметртестстандарт".

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Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, чиновник требовал и получил эти средства от предпринимателя за быструю и беспрепятственную выдачу сертификата соответствия на станцию технического обслуживания.

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Правоохранители открыли уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Решается вопрос сообщения чиновнику о подозрении и избрании меры пресечения.

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