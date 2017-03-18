В Одессе арестовали женщину за разбой с применением психотропов с летальным исходом

Как сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области, 16 марта по ходатайству прокуратуры Приморским районным судом Одессы подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

«Полицейские 14 марта задержали участницу преступной группы, члены которой в течение 2016 совершали разбойные нападения на территории Одессы, Одесской и Херсонской областей», - сказано в сообщении.

Установлено, что участники преступной группы тайно добавляли пострадавшим в напитки «Азалептол». Затем, пользуясь их беспомощным состоянием, завладевали имуществом.

«Использование указанного сильнодействующего лекарственного средства, в частности, передозировка и сочетание с алкогольными напитками, повлекла смерть двух граждан», - сообщили в прокуратуре.

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Как уточнили в пресс-службе, в феврале прокуратура региона направила в суд обвинительный акт в отношении четырех лиц, жертвами которых были граждане Украины и иностранцы. Вышеназванная гражданка находилась в розыске, сейчас ей сообщили о подозрении.

Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по п. П. 6, 12 ч. 2 ст. 115, 4 ст. 187 УК Украины (умышленное убийство из корыстных побуждений; разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2016 года Главное управление Национальной полиции в Одесской области заявило, что в Одессе задержано несколько человек по подозрению в ограблении граждан, которых усыпляли психотропным веществом «Азалептол».

Злоумышленники подмешивали в спиртные напитки своих жертв медицинское средство, а когда те теряли сознание - грабили их. Отмечалось, что на счету преступников ряд ограблений, в результате были летальные случаи, в том числе, иностранец.

*** «Азалептол» имеет антипсихотическое и седативное действие. Показания для его применения, в том числе, шизофрения.