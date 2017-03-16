В Одессе суд конфисковал иностранное судно, незаконно заходившее в закрытые порты Крыма

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь военной прокуратуры Южного региона Украины Яна Стекачева, 15 марта Малиновский райсуд рассмотрел административный протокол о нарушении таможенных правил, составленный Одесской таможней по инициативе военной прокуратуры, в отношении капитана танзанийского судна Sky Moon. Указанное судно было задержано 30 ноября 2016 года вблизи Ренийского морского порта (Одесская область) Государственной пограничной службой Украины в рамках совместной операции с военной прокуратурой Южного региона Украины.

«Суд признал капитана виновным в перемещении вне украинского таможенного контроля с территории АР Крым более 3 тыс. тонн технической соды и постановил конфисковать в доход государства предмет контрабанды стоимостью почти 18,5 млн грн», - отметила Стекачева. Также суд принял решение о конфискации и транспортного средства, которое использовалось для совершения правонарушения - указанное морское судно.

Отмечается, что данный груз - наибольшая товарная партия в истории украинских правоохранительных органов, которая конфискована судом за нарушение таможенных правил.

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«Впервые в истории Украины суд принял решение о конфискации морского судна», - подчеркнула Стекачева.

Она добавила, что к уголовной ответственности уже привлечены и предстанут перед украинским судом упомянутый капитан судна, а также один из основателей компании-грузовладельца - гражданин Молдовы. В настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности представителя судовладельца - гражданина Румынии, который организовал «совершение этого преступления».

Как сообщал УНИАН, 30 ноября 2016 года пограничники задержали грузовое судно Sky Moon, которое нарушило порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым. Оперативную информацию пограничники получили от СБУ.

20 декабря военная прокуратура Южного региона Украины предъявила подозрение капитану Sky Moon. Сообщалось, что капитан находится на борту судна, которое арестовано и пришвартовано в Ренийском морском порту (Одесская область).

В феврале 2017-го прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении капитана Sky Moon.

Мужчина обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства) и ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что капитан, действуя по предварительному сговору с представителем судовладельца, отправителями и получателями грузов, в течение 2016 года 8 раз обеспечивал заходы морского судна Sky Moon в закрытые крымские порты Керчи, Феодосии, Севастополя.