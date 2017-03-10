Корабли из оккупированного Крыма не пускают в турецкие порты
18:02, 10 марта 2017Мир
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Поромам, прибывшим из Севастополя, не разрешили зайти в порт Зонгулдак.
Корабли из оккупированного Крыма не пускают в турецких портов
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
В логистической компании журналистам рассказали - это не первый случай, когда судам из оккупированного Россией Крыма не позволяют пришвартоваться.
При этом объясняют, что лодки из российских регионов с такими проблемами не сталкиваются.
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Это вызвано тем, что Турция не признает аннексии Крыма, а также осуждает политику преследований крымских татар оккупационными властями на территории полуострова.
Как сообщал УНИАН, Франция заверила Украину в сохранении позиции относительно оккупированного Крыма.
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