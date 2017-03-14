После убийства бизнесмена в Киеве осталось около 30 кредиторов, которым он должен до полмиллиона - СМИ

В Одессе бизнесмена Александра Ряжева, которого недавно расстреляли в Киеве, помнят как ресторатора.Там он владел несколькими заведениями, но в ресторанах говорят, что этот бизнес Ряжев продал несколько лет назад, говорится в сюжете "Гроші", передает ТСН.

Такая же ситуация и с квартирами в Одессе, где соседи Ряжева помнят, но признаются, что не видели давно.

В свою очередь, историю расстрелянного бизнесмена на условиях анонимности журналистам рассказал человек, который имеет отношение к криминальному миру.

Мужчина подтвердил версию, которая ширится Интернетом: Ряжев имеет давние связи с криминалом. В начале своей "карьеры" он обманывал доверчивых гостей Одессы, а за дерзость и наглость получил в криминальном мире прозвище "Беня", в честь легендарного одесского вора Бени Крика.

Отмечается, что подъем карьеры Ряжева начался после встречи с чеченским уголовным авторитетом Абу Арчаковим. Похоже, именно его деньги он и отмывал через сеть ресторанов. Криминальный тандем работал успешно, пока в конце 90-х уже привыкший к большим деньгам Ряжев не увлекся классическим одесським хобби – картами, а играть начал по-крупному.

Игрок в карты убеждает, что за долги за игру, даже очень большие, не расстреливают,потому что потом всю жизнь с должника можно требовать долг. Эксперт Владимир, который имеет общий стаж заключения 15 лет, и говорит, что на его глазах за карточным столом люди совершали ужасные поступки. Говорят, что когда Ряжев проигрывал, кидал на деньги партнеров по бизнесу и даже поставщиков собственных ресторанов. После его смерти осталось около 3 десятков кредиторов, которым Ряжев должен от 100 000 долларов до полмиллиона, но за долги в бизнесе тоже не расстреливают посреди столицы.

"Если я не хочу платить или отказываюсь, или же твои люди просто наказывают меня, или же есть такие, которые называются третейские судьи. Они "разруливают" все сложившиеся ситуации в криминале - так они контролируют и игру", - подчеркивает Владимир.