"Потеря страны": эксперт рассказал о тяжелых последствиях для Украины в случае реализации любого из "мирных планов"

По его мнению, авторы данных инициатив являются агентами влияния Москвы различного уровня вовлеченности и подготовленности, а их реальная цель заключается в дискредитации Украины и подрыве ее национального единства, пишет ZN.ua.

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"Нам предлагают то "забыть о Крыме", то "провести выборы под надзором российских войск", то "примириться и не будоражить общественность", — этих планов будет становиться все больше. И цель этих "планов громадья" — убедить западных партнеров в том, что решения существуют — просто "несговорчивая" Украина не хочет их искать", – отмечает эксперт.

По мнению Горбулина, уровень агентов, которых пускает в ход Кремль, оставляет желать лучшего. "Один — бывший финансовый махинатор с такой пестрой политической карьерой, которой мог бы позавидовать Остап Бендер. Другой — по сути экс-олигарх, который хочет вернуться в "большую игру". Американские "миротворцы" тоже ничуть не лучше. Засветившись в благородном деле "принести Украине мир" ценой украинского же Крыма американские юристы, если рассмотреть поближе, имеют такие "пятна на солнце", что, скорее, напоминают другого известного "юриста" и "друга Украины" — Владимира Жириновского", – отмечает Горбулин.

Эксперт указывает, что любая попытка "договориться" с агрессором повлечет для Украины тяжелые последствия. "Реальным результатом реализации каждого из этих "планов" станет потеря нами не части Украины, не "отдельных районов", а всей страны. Полностью. Потому что любая попытка "договориться" с агрессором (даже косвенная) приведет к масштабному политическому кризису", – заключает он.