В Харькове мусоровоз протаранил остановку (фото)

В Харькове мусоровоз врезался в остановку общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

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В полиции сообщили, что авария произошла сегодня около 8:30 утра на проспекте Людвига Свободы, когда на остановке не было людей.

Водитель грузовика рассказал, что неподалеку от дома №35 маршрутное такси, которое ехало впереди, начало резко менять направление движения, не включив указатель поворота. Поэтому, чтобы избежать столкновения, водитель ЗИЛа убедился, что на остановке отсутствуют люди - направил на нее свое транспортное средство.

"На водителя мусоровоза составлен протокол об административном правонарушении по ст. 124 ( КУоАП)", - добавили в полиции.

Как сообщал УНИАН ранее, на Московском проспекте в Харькове водитель автомобиля ВАЗ-2108 сбил женщину.

Водитель не заметил на пешеходном переходе женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. На месте работала следственно-оперативная группа, обстоятельства ДТП выясняются.