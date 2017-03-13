В Луцке десятки людей захватили ОГА с требованием освободить задержанных блокадчиков (фото, видео)
В Луцке до сотни протестующих, которые находятся под Волынской облгосадминистрацией и в помещении здания, требуют освободить задержанных участников торговой блокады на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, более 80 ветеранов АТО, волонтеров, общественных активистов откликнулись сегодня на призыв депутата Луцкого городского совета Николая Собуцкого в Facebook и собрались возле помещения ОГА.
Активисты требуют у председателя облгосадминистрации, руководителей полиции и УСБУ области объяснений за штурм силовиками блокадчиков в Кривом Торце.
Акция продолжается несколько часов. Ее участники сейчас находятся как в помещении ОГА, так и под ее стенами. Самая главное из требований активистов, которое они озвучили председателю облгосадминистрации Владимира Гунчику, начальнику ГУ Наполиции в области Петру Шпиге и начальнику УСБУ в области Юрию Фелонюку, – освободить задержанных участников блокады на Донбассе.
Кроме этого, активисты требуют уволить с должности заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина и выразить официальную поддержку блокады.
"Я с Порошенко был, есть и буду. Нравится вам это или не нравится. И в гроб с ним лягу", - заявил Владимир Гунчик в ответ на требования активистов, передают "Волынские новости".
По состоянию на 22.00 представители власти не высказали своей позиции относительно ситуации в Кривом Торце. Гунчик, Шпига и Фелонюк пошли на консультацию.
Активисты заявили, что не покинут помещение облгосадминистрации, пока не освободят задержанных.
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Как сообщал УНИАН, ранее в Штабе блокады торговли с оккупантами» заявили, что задержанных активистов на редуте в Кривом Торце отвезли в полицию. По информации народного депутата из фракции ВО «Батькивщина» Игоря Луценко, правоохранителями задержаны около 30 участников акции.
***Ранее участники блокады заявили, что представители Службы безопасности Украины и Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) захватили редут в Кривом Торце. Это заявление появилось после того, как советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит в комментарии УНИАН опровергал причастность сотрудников спецслужбы к штурму активистов блокады ОРДЛО в Кривом Торце.
Он заверил, что Служба безопасности Украины не имеет отношения к никаким штурмам. «Вокруг блокады уже очень много всего и сказано, и сделано. Для нас самое главное, чтобы мы сохранили Украину. Поэтому любые действия, связанные с блокадой и непосредственно с блокировкой перемещения грузов, должны быть последовательными и очень продуманными», - подчеркнул советник председателя СБУ.