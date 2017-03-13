В Луцке десятки людей захватили ОГА с требованием освободить задержанных блокадчиков (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, более 80 ветеранов АТО, волонтеров, общественных активистов откликнулись сегодня на призыв депутата Луцкого городского совета Николая Собуцкого в Facebook и собрались возле помещения ОГА.

Активисты требуют у председателя облгосадминистрации, руководителей полиции и УСБУ области объяснений за штурм силовиками блокадчиков в Кривом Торце.

Акция продолжается несколько часов. Ее участники сейчас находятся как в помещении ОГА, так и под ее стенами. Самая главное из требований активистов, которое они озвучили председателю облгосадминистрации Владимира Гунчику, начальнику ГУ Наполиции в области Петру Шпиге и начальнику УСБУ в области Юрию Фелонюку, – освободить задержанных участников блокады на Донбассе.

Кроме этого, активисты требуют уволить с должности заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина и выразить официальную поддержку блокады.

"Я с Порошенко был, есть и буду. Нравится вам это или не нравится. И в гроб с ним лягу", - заявил Владимир Гунчик в ответ на требования активистов, передают "Волынские новости".

По состоянию на 22.00 представители власти не высказали своей позиции относительно ситуации в Кривом Торце. Гунчик, Шпига и Фелонюк пошли на консультацию.

Активисты заявили, что не покинут помещение облгосадминистрации, пока не освободят задержанных.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Штабе блокады торговли с оккупантами» заявили, что задержанных активистов на редуте в Кривом Торце отвезли в полицию. По информации народного депутата из фракции ВО «Батькивщина» Игоря Луценко, правоохранителями задержаны около 30 участников акции.

***Ранее участники блокады заявили, что представители Службы безопасности Украины и Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) захватили редут в Кривом Торце. Это заявление появилось после того, как советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит в комментарии УНИАН опровергал причастность сотрудников спецслужбы к штурму активистов блокады ОРДЛО в Кривом Торце.

Он заверил, что Служба безопасности Украины не имеет отношения к никаким штурмам. «Вокруг блокады уже очень много всего и сказано, и сделано. Для нас самое главное, чтобы мы сохранили Украину. Поэтому любые действия, связанные с блокадой и непосредственно с блокировкой перемещения грузов, должны быть последовательными и очень продуманными», - подчеркнул советник председателя СБУ.