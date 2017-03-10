Главарь подразделения "ЛНР" приговорен в Харькове к 13 годам тюрьмы, отжимал имущество на нужды "республики"

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры области Игоря Чуба.

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По его словам, прокуратура Харьковской области доказала в суде вину 33-летнего жителя Луганской области по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Мужчина, который ранее работал в Луганской области адвокатом, в мае 2014 года вступил в ряды террористической организации «ЛНР».

В обязанности обвиняемого, помимо активного участия в деятельности незаконных вооруженных формирований, входило налаживание системы так называемой «экспроприации» имущества граждан.

Подсудимый вместе с сообщниками задерживали проезжающих на выезде из Луганска, останавливали автомобили и отбирали их. Награбленное доставлялось и хранилось на территории захваченного Управления Службы безопасности Украины в Луганске.

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В конце июня 2014 года злоумышленники выстрелами остановили автомобиль Mitsubishi ASX, за рулем которого находилась 68-летняя женщина. Угрожая и запугивая потерпевшую, мужчины доставили ее в здание захваченного Управления СБУ. Затем напуганной женщине, которая направлялась на подконтрольную Украине территорию, сообщили, что автомобиль «изымается в связи со служебной необходимостью» и будет возвращен через несколько дней. Однако имущество женщине не вернули.

В 2015 году обвиняемый получил ранение в зоне АТО и приехал лечиться в Киевскую область, где в мае его задержали работники СБУ.

Вчера, 9 марта, Киевский районный суд Харькова признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 258-3, ч.3 ст. 289, ч. 2 ст.187 УК Украины (участие в деятельности террористической организации, незаконное завладение транспортным средством, разбой).