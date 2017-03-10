В Одессе правоохранители задержали адвоката и секретаря райсуда при получении $3 тысяч взятки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, задержание было проведено 9 марта.

Установлено, что указанные лица сообщили частному нотариусу о наличии у нее проблем с правоохранительными органами в связи с возвращением обвинительного акта в уголовном производстве, в котором нотариус была допрошена в качестве свидетеля. В частности, женщина давала показания по вопросу достоверности договора купли-продажи, который в дальнейшем суд признал недействительным.

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«В связи с этим задержанные требовали от нотариуса 3 тыс. долл. за влияние на правоохранителей с целью решения вопроса о том, чтобы женщина оставалась в статусе свидетеля, а не подозреваемого», - пояснили в прокуратуре.

После получения неправомерной выгоды адвоката и работника суда задержали.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного суда Украины (получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством).

Как уточнил УНИАН представитель областного управления СБУ, задержанный секретарь работает в Коминтерновском районном суде.