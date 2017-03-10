В Харькове возле жилого дома нашли гранату (фото)

12:40, 10 марта 2017
Происшествия
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Боеприпас нашел харьковчанин на улице Дорошенковской. Об опасной находке он сообщил в полицию.

полиция Харьковщины, 057.ua

Боеприпас мужчина нашел 9 марта днем. Прибывшие на место правоохранители оцепили место происшествия, передает 057.ua.

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На месте работала следственно-оперативная группа, взрывотехники. "Они провели необходимые мероприятия по безопасному обезвреживание предмета, внешне похожего на гранату Ф-1. Боеприпас изъят и направлен на исследование", - сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Сообщение зарегистрировано в Журнале единого учета правонарушений. 

Ранее в Днепре в кафе мужчина подорвал себя гранатой.

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Теги: #полиция#граната#Харьков