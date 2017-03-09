В Харькове автомобиль врезался в бетонный столб и загорелся (фото)

Об этом сообщает 057.ua со ссылкой на патрульную полицию города.

"Вечером 8 марта патрульным сообщили о том, что по адресу проспект Московский, 232 автомобиль вылетел с проезжей части, врезался в бетонный столб и загорелся Полицейские обнаружили авто марки Daewoo Nubira, которое было полностью уничтожено пожаром. Остатки пожара ликвидированы сотрудниками ГСЧС", - сказано в сообщении.

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Со слов свидетелей ДТП, сразу после столкновения водитель автомобиля скрылся в неизвестном направлении. К счастью, в машине после столкновения и ее возгорания никого не осталось. Жертв в результате ДТП нет.

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