В Украине заочно будут судить "министра строительства и ЖКХ" "ДНР"

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, завершено специальное досудебное расследование в отношении так называемого «министра».

Как установили следователи, «в период с ноября 2014 года по сентябрь 2015 года 70-летний житель города Донецк Рассадников В.Я., вступив в ряды террористической организации «ДНР» и заняв указанную должность, издавал псевдодокументы незаконного учреждения (в частности, о формировании тарифов на жилищно-коммунальные услуги), назначал и увольнял руководителей предприятий, контролировал финансово-экономическую деятельность отдельных отраслей жилищно-коммунального хозяйства».

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Кроме того, отметили в прокуратуре, в лояльных к террористам СМИ мужчина активно освещал деятельность возглавляемого им учреждения и пропагандировал идеи относительно легитимной деятельности «ДНР».

«Таким образом, правонарушитель обеспечивал реализацию задач политического блока террористов «ДНР» путем выполнения возложенных на «министерство» полномочий, то есть совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, а именно - участие в террористической организации», - говорится в сообщении.

В настоящее время обвинительный акт в отношении так называемого «министра» направлен в суд.

Из-за того, что пособник террористов находится на временно оккупированной террористами территории, его ожидает заочное осуждение.

По санкции инкриминируемой статьи мужчине грозит до 15 лет заключения.