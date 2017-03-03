Возле Волновахи задержан боевик, который охранял телевышку в оккупированном Донецке

Как сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области, житель поселка Александровка ехал в Мариуполь, однако при тщательной проверке полицейские обнаружили, что он принимал участие в деятельности террористической организации «ДНР».

Читайте такжеСБУ задержала в Днепре активного участника боевых действий на Донбассе против ВСУ (фото, видео)

Установлено, что 47-летний житель Александровки Марьинского района с июня по июль 2014 года нес службу в НВФ «Оплот», который базировался в Донецке. Мужчина добровольно вступил в ряды боевиков. Получив форму и оружие, начал охранять стратегически важную телевышку. Прошел месяц, а обещанных денег боевик так и не получил. Поссорившись с руководством воинской части, он оставил место службы. Бывший боевик скрывался в Мариуполе.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).