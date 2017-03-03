Взрыв в шахте на Львовщине: 21 горняк пострадал, у большинства - глубокие ожоги

На сегодняшний день госпитализирован 21 человек, шестеро в тяжелом состоянии, большинство получили ожоги от 10 до 40%, а это преимущественно обожжены лицо, руки, грудь, дыхательные пути, ожоги достаточно глубокие, передает Радио Свобода.

20 шахтеров в день трагедии перевезли на лечение во Львовскую городскую больницу. Один горняк отказался и лечится в Червоноградском госпитале.

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"Наибольшей угрозой является ожог верхних дыхательных путей и это практически у всех. Также были признаки у нескольких пациентов отравления угарным газом, и это тоже лечится стационарно. Для лучшего ухода, чтобы стабилизировать состояние, мы направляли пациентов в реанимацию. Таких было шестеро, их сразу первыми перевезли во Львов", – отметила Ирина Микичак, руководитель областного департамента здравоохранения.

При необходимости пострадавших горняков самолетом перевезут в Киев или же будет возможность полечить за границей, это пообещал во время своего приезда на шахту премьер Владимир Гройсман. Он провел заседание по техногенно-экологической безопасности.

По предположению председателя независимого профсоюза горняков в Червонограде Виталия Онижука, причиной трагедии стала утечка газа – метана.

Как сообщал УНИАН, на шахте №10 "Степная" объединение ГП "Львовуголь" 2 марта произошел взрыв и обвал горной породы. В ГСЧС сообщили, что всех горняков из шахты подняты на поверхность. Пока известно о гибели 8 человек.