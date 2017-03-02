Обвал шахты на Львовщине (фоторепортаж)
16:33, 02 марта 2017Происшествия
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В четверг, 2 марта, во Львовской области в селе Глухов Сокальского района прогремел взрыв на шахте № 10 "Степная" ОАО "Львовуголь".
По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел на шахте горизонте 550 м, в 119 конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы.
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На шахте находились 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка.
Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что с шахты "Степная" предприятия "Львовуголь" на Львовщине всех горняков вывели на поверхность.
Так, по последней информации с места аварии, на шахте "Степная" ГП "Львовуголь" во время взрыва метана погибли 8 горняков и 9 очень тяжело травмированы.
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Новость в сюжете: Взрыв на шахте на Львовщине