Обвал шахты на Львовщине (фоторепортаж)

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел на шахте горизонте 550 м, в 119 конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы.

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На шахте находились 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка.

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что с шахты "Степная" предприятия "Львовуголь" на Львовщине всех горняков вывели на поверхность.

Так, по последней информации с места аварии, на шахте "Степная" ГП "Львовуголь" во время взрыва метана погибли 8 горняков и 9 очень тяжело травмированы.