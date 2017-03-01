Обвалившийся Шулявский мост показали с высоты птичьего полета (видео)

Видео с высоты птичьего полета и мнения киевлян на своем YouTube-канале показал Обозреватель.

Как сообщал УНИАН, вечером 27 февраля в Киеве частично обвалился Шулявский мост. Никто не пострадал.

Читайте также"В отличие от Керченского, Шулявский мост обрушился, потому что он есть": как соцсети отреагировали на инцидент в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что, по заключению специалистов, причиной обрушения конструкций моста стала коррозия бетона консоли. Кличко поручил проверить все киевские путепроводы и определиться по их дальнейшей эксплуатации.

28 февраля строители огородили отбойником место, где обвалилась консоль тротуарной части Шулявского моста. Кроме того, они выставили пластиковые ограничители движения вдоль обеих сторон путепровода, сузив его примерно на 2 м, то есть вместо двух полос в каждую сторону на мосту осталось по полторы полосы. Движение путепроводом утром уже было восстановлено.