На Львовщине преступники пытались взорвать местного жителя в собственном автомобиле

Как рассказал корреспонденту УНИАН начальник управления внутренней безопасности во Львовской области департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины Роман Рыбицкий, в милицию поступила информация о том, что житель Львовской области намерен приобрести самодельное взрывное устройство, изготовленное на заказ.

Читайте такжеУволен полковник СБУ, руководивший задержанием одного из "бриллиантовых прокуроров"

Было установлено, что двое жителей Львовской области в возрасте 35 и 42 лет, один из которых был ранее судим за совершение тяжких преступлений, планировали взорвать автомобиль Mitsubishi Pajero, когда в нем будет находиться владелец - ранее судимый за тяжкие преступления житель Львовской области.

Правоохранители проконтролировали процесс закладки взрывного устройства во внедорожник. Два человека, которые на почве личных неприязненных отношений готовили покушение на владельца иномарки, вечером 27 февраля правоохранители задержали. С транспортного средства взрывное устройство было снято и направлено на экспертизу.

Читайте такжеВ Одессе предъявлено подозрение трем лицам в организации похищения Гончаренко

Указанным лицам подготовлено сообщение о подозрении в преступлении согласно ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины (подготовка группой лиц к совершению умышленного убийства лица способом, опасным для жизни многих лиц), а также готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.