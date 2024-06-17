Юноше, которому до возможной мобилизации остается еще 7 лет, грозит до десяти лет тюрьмы.

В Приморском районе Одессы 18-летний горожанин ограбил женщину, чтобы в будущем избежать мобилизации.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, ограбление произошло в центре города - на улице Леонтовича.

"Молодой человек заметил женщину с кошельком в руках, которая вышла из магазина, и пошел за ней. Дождавшись подходящего момента, злоумышленник вырвал из рук горожанки имущество и побежал в сторону улицы Канатной. А уже там сел на общественный транспорт и поехал домой - в Пересыпский район. Нанесенный гражданке имущественный ущерб составил почти 13 тысяч гривен", - рассказали полицейские.

Видео дня

Отмечается, что 45-летняя потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника и разыскали его. Им оказался 18-летний горожанин.

В полиции утверждают, что юноша не отрицал своей причастности к ограблению. Более того, признался, что уже выбросил кошелек вместе с деньгами, документами, наушниками и мобильным телефоном.

"Молодой человек объяснил, что имущество ему не было нужно, он рассчитывал на то, что с судимостью за уголовное преступление в будущем избежит мобилизации", - говорят правоохранители.

По словам следователя территориального подразделения полиции Ольги Лаврищук, одесситу сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины - в грабеже, совершенном в условиях военного положения.

"Юноше грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Местонахождение похищенного имущества мы будем устанавливать в ходе следствия", - сообщила Лаврищук.

Снижение призывного возраста до 25 лет

В конце мая Верховная Рада проголосовала за снижение предельного возраста призывников до 25 лет. В частности, парламент принял закон "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Им уменьшается предельный возраст пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: