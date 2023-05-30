За это решение проголосовало 304 народных избранника.

Верховная Рада проголосовала за снижение предельного возраста призывников до 25 лет.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил в Telegram, что парламент проголосовал за закон "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" (регистрационный номер 9281). "За" проголосовало 304 народных депутата Украины.

Им уменьшается предельный возраст пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25-летнего возраста.

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Снижение предельного возраста призывников - что известно

Как известно, данный законопроект инициировало Министерство обороны Украины. Они отмечали, что во время действия правового режима военного положения нет необходимости в пребывании граждан на воинском учете призывников до 27 лет.

Как сообщал УНИАН, адвокат Тарас Никифорчук в своем YouTube-канале прокомментировал законопроект №9281. По его словам, после снижения предельного возраста призывников до 25 лет появится достаточно серьезная большая группа молодых людей, которых можно будет призвать в Вооруженные Силы Украины.

"Соответственно, вот такая печальная достаточно новость в том плане, что они (власть, - УНИАН.) считают, то что это война еще будет, к сожалению, продолжаться долго", - считает Никифорчук.

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