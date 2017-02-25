В Донецкой области военный автомобиль насмерть сбил женщину
14:49, 25 февраля 2017Происшествия
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В Донецкой области военный автомобиль насмерть сбил женщину.
С целью выяснения причин и обстоятельств ДТП назначено расследование / volynnews.com
Как сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, дорожно-транспортное происшествие с участием военного автомобиля ЗИЛ-131 произошло сегодня, 25 февраля, около 09.30 неподалёку от населенного пункта Старогнатовка Волновахского района.
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«Водитель транспортного средства совершил наезд на местную жительницу, в результате чего она скончалась», - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка. С целью выяснения причин и обстоятельств ДТП назначено расследование.
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