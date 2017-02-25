В трех областях Украины зафиксирован критический уровень аварийности на дорогах

За минувшие сутки на дорогах Украины погибли пять человек, травмированы – 64.

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Об этом УНИАН сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции.

По данным правоохранителей, критический уровень аварийности зафиксирован в Ивано-Франковской, Луганской и Кировоградской областях.

Высокий уровень аварийности остается во Львовской, Ривненской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях, говорится в сообщении.