В трех областях Украины зафиксирован критический уровень аварийности на дорогах
10:48, 25 февраля 2017Происшествия
1546
В Украине за сутки в ДТП погибли 5 человек, еще 64 - травмированы.
В Украине за сутки в ДТП погибли 5 человек / volynnews.com
За минувшие сутки на дорогах Украины погибли пять человек, травмированы – 64.
Читайте такжеВ Днепропетровской области в ДТП погиб депутат облсовета
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции.
По данным правоохранителей, критический уровень аварийности зафиксирован в Ивано-Франковской, Луганской и Кировоградской областях.
Высокий уровень аварийности остается во Львовской, Ривненской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях, говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter