В Киеве на Лесном проспекте прорвало бювет, вода заливает территорию
01:55, 21 февраля 2017Происшествия
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Сегодня в Киеве около 1:00 на Лесном проспекте прорвало коммуникацию бювета, который находится между домами 18 и 20, вода вытекает на проезжую часть.
Как передает корреспондент УНИАН с места события, на обращение в дежурную часть главного управления ГСЧС по оперативному номеру 101 дежурный ответил, что эта территория не находится под их ответственностью, после чего соединил с дежурным Киевводоканала. Но и там ответили, что объект не находится под их ответственностью, и не ответили на вопрос, кто должен отвечать за аварийную ситуацию на отдельно взятом объекте водоснабжения.
Вода продолжает заливать окружающую территорию.
Рядом находится большая транспортная развязка и остановки общественного транспорта.
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