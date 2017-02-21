В Киеве на Лесном проспекте прорвало бювет, вода заливает территорию

Как передает корреспондент УНИАН с места события, на обращение в дежурную часть главного управления ГСЧС по оперативному номеру 101 дежурный ответил, что эта территория не находится под их ответственностью, после чего соединил с дежурным Киевводоканала. Но и там ответили, что объект не находится под их ответственностью, и не ответили на вопрос, кто должен отвечать за аварийную ситуацию на отдельно взятом объекте водоснабжения.

Вода продолжает заливать окружающую территорию.

Рядом находится большая транспортная развязка и остановки общественного транспорта.