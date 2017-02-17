В Одессе из-за ложного минирования облсовета сорвали заседание по конфликту в Затоке, эвакуировали 500 человек
В Одессе сегодня из-за ложного сообщения о минировании эвакуировали более 500 человек из административного здания № 2 Одесского областного совета, в котором сегодня планировалась внеочередная сессия Затоковского поселкового совета Белгород-Днестровского района Одесской области.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в 13.18 по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что здание по улице Канатной, 83, заминировано.
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На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, эксперты взрывотехнического отдела, кинологи и работники службы по чрезвычайным ситуациям. В вышеназванном 16-этажном здании расположены, в том числе, структурные подразделения Одесской ОГА, департамент государственной архитектурно-строительной инспекции в Одесской области, Главное управление Госгеокадастра в области, Городское отделение связи №107, региональная организация Общества Красный крест, областное управление Пенсионного фонда Украины и пр.
В ходе обследования помещений и прилегающей к зданию территории взрывных устройств обнаружено не было.
«Из помещения здания было эвакуированы более 500 человек», - уточнили в полиции.
Сейчас устанавливается личность злоумышленника, который сделал ложное сообщение о минировании. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.
Как сообщили УНИАН в областном совете, сегодня в 14.00 по просьбе части депутатов Затоковского поселкового совета на Канатной, 83 должна была начаться внеочередная сессии поссовета, которая была сорвана из-за вышеназванного сообщения.
«Депутаты хотели провести ее в Одессе, как они заявили, во избежание нарушения общественного порядка со стороны третьих лиц, которые могут блокировать работу Затоковского поселкового совета», - пояснили в облсовете.
Представитель облсовета пояснил, что в Затоке – затяжной конфликт. Мэр поселка Василий Звягинцев ранее решением суда отстранен от должности, обязанности поселкового головы исполняет секретарь поссовета Наталья Вернигора.
«По процедуре, проведение сессии должна была бы инициировать она, но в данной ситуации внеочередное заседание планировалось, насколько я знаю, с подачи оппонентов», - сказал представитель облсовета.
По его данным, «камнем преткновения» стала, в основном, дорогая прибрежная земля, которой славится Затока».
«Судя по всему, кто-то хочет сменить руководство поселка», - добавил представитель.
Как сообщал УНИАН, 8 февраля на пресс-конференции в УНИАН адвокат эстонского инвестора Марселя Вихмана Александр Погорелый заявил, что эстонец призвал Генеральную прокуратуру Украины защитить его собственность от криминалитета. Речь о земельном участке, который инвестор приобрел в поселке Затока Одесской области.
Погорелый заявил, что в Затоке происходят поджоги, давление на людей и рэкет.
Ранее Вихман заявлял об угрозах со стороны властей Затоки и попытках вымогательства.
В мае 2016 года в Одессе полиция задержала членов преступной группировки, которая занималась похищением людей, шантажом и убийствами. По словам экс-главы Нацполиции Украины Хатии Деканоидзе, за помощью к правоохранителям обратился адвокат, который занимает активную позицию в раскрытии преступных схем в сфере распределения земельных участков в курортных районах Одесской области. Заявитель сообщил, что получил в свой адрес угрозы в связи с его деятельностью - реализацией инвестпроекта по строительству набережной в Затоке.
Справка УНИАН. Поселок Затока находится в Белгород-Днестровском районе Одесской области, пляжи курорта - вдоль всей косы (около 20 км), разделяющей Черное море и Днестровский лиман. Здесь расположено более 200 баз, и домов отдыха, пансионатов и пр.