В Одесской области мощный взрыв газа разрушил дом

В с. Доброслав в Одесской области произошел мощный взрыв газа в жилом доме. Об этом сообщила поселковый голова Людмила Прокопечко на своей странице в Facebook.

По сообщению Прокопечко, на момент взрыва людей в доме не было. Однако, взрывная волна разрушила здание.

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"Взрыв был такой силы, что от дома остались одни камни, а в соседнем доме повылетали стекла. По предварительным данным, взрыв произошел вследствие утечки бытового газа", — сообщила Прокопченко. Сотрудники ГСЧС разбирали завалы и обследовали место происшествия.

Как сообщал УНИАН ранее, в городе Каменское Днепропетровской области мужчина, который снимал квартиру, совершил самосожжение, протестуя против продажи жилья новым владельцам.