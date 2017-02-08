Появилось видео нападения на Центр визуальной культуры в Киеве

Об этом пишет Громадське.

Запись показывает, как на выставку врываются 15 человек с закрытыми лицами. Часть атакует охранника, а другие спешат к выставленным картинам.

Молодые люди пытались заставить охранника лечь на пол, обещая, что тогда его не будут бить. Позже другой нападающий брызнул в охранника перечным газом.

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Издание отмечает, что нападвшие забрали с выставки часть работ, а также печатных материалов у входа, и под призыв «Уходим, уходим!» покинули помещение.

Как сообщал УНИАН, во вторник неизвестные ворвались на выставку Давида Чичкана "Упущенные возможности" в Центре визуальной культуры в Киеве и устроили погром.