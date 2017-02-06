Во Львове патрульные оштрафовали почти два десятка пешеходов за нарушение ПДД (видео)

Во Львове на Стрыйской и Сиховской улицах патрульные за несколько часов оштрафовали 16 пешеходов. Об этом сообщили в патрульной полиции города в Facebook.

"В субботу 4 февраля патрульные Львова отработали два проблемных участка, где пешеходы систематически нарушают правила дорожного движения. Всего на обоих улицах оштрафовали 16 пешеходов", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, местные жители переходили дорогу, игнорируя регулируемый пешеходный переход неподалеку.

"За прошедший 2016 год патрульные вынесли 548 постановлений на пешеходов. Из них, несколько десятков на нетрезвых лиц и 8 постановлений - на тех пешеходов, которые повлекли создание аварийной обстановки ", - добавили правоохранители.

Как сообщалось, в Харькове легковушка насмерть сбила женщину на пешеходном переходе.