В Харькове легковушка насмерть сбила женщину на пешеходном переходе

Об этом сообщает 052.ua со ссылкой на Управление патрульной полиции.

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Авария произошла накануне около 18:30.

Водитель не заметил, переходившую на пешеходном переходе, женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

На месте работала следственно-оперативная группа, обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в Харькове водитель Mitsubishi насмерть сбил школьницу.