В Харькове легковушка насмерть сбила женщину на пешеходном переходе
12:13, 03 февраля 2017Происшествия
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На Московском проспекте в Харькове водитель автомобиля ВАЗ-2108 сбил женщину.
Обстоятельства ДТП выясняются / mk.gov.ua
Об этом сообщает 052.ua со ссылкой на Управление патрульной полиции.
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Авария произошла накануне около 18:30.
Водитель не заметил, переходившую на пешеходном переходе, женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
На месте работала следственно-оперативная группа, обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее в Харькове водитель Mitsubishi насмерть сбил школьницу.
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