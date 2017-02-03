В Харькове легковушка насмерть сбила женщину на пешеходном переходе

12:13, 03 февраля 2017
Происшествия
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На Московском проспекте в Харькове водитель автомобиля ВАЗ-2108 сбил женщину.

mk.gov.ua

Об этом сообщает 052.ua со ссылкой на Управление патрульной полиции.

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Авария произошла накануне около 18:30.

Водитель не заметил, переходившую на пешеходном переходе, женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

На месте работала следственно-оперативная группа, обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в Харькове водитель Mitsubishi насмерть сбил школьницу.

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Теги: #смерть#ДТП#Харьков