На Харьковщине односельчане пытали и заживо сожгли пенсионера (фото)

16:17, 03 февраля 2017
Происшествия
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Установлено, что злоумышленники ради тысячи гривен и нескольких бутылок водки избили мужчину, а затем подожгли его тело.

hk.npu.gov.ua

Двое жителей села Садовое напали на соседа, пытали односельчанина, а после сожгли его, пока он был без сознания. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

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Дочь, обнаружила в доме отца разбросанные вещи, бардак и обугленное тело на полу / hk.npu.gov.ua

Во время проведения первоочередных следственно-оперативных мероприятий установлены обстоятельства произошедшего и задержаны подозреваемые - 31 и 32-летние безработные рецидивисты. Преступление они совершили в состоянии алкогольного опьянения.

«1 февраля около 22:00 двое мужчин, предварительно сговорившись, пришли в дом 67-летнего гражданина. Он узнал местных жителей и открыл им дверь, после чего они сразу набросились на него с кулаками, сбили с ног. Когда вошли в дом, надели пострадавшему на голову мешок, начали требовать деньги и самовольно искать их по дому, продолжая наносить телесные повреждения», - сказано в сообщении.

После того, как нападавшие нашли денежные средства, в сумме чуть больше тысячи гривен, и несколько бутылок водки, один из них вышел, а второй поджег тело своей жертвы.

Следователем открыты уголовные производства по п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за содеянное предусматривает пожизненное заключение.

Мужчины задержаны, в настоящее время находятся в изоляторе временного содержания.

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Теги: #полиция#убийство#ограбление