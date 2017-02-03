ГСЧС: пожар в Киеве на Подоле локализован, жертв и пострадавших нет (фото, видео)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в городе Киеве.

«3 февраля в 13:39 в оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Набережно-Луговая, 8. На место вызова немедленно выехали пожарно-спасательные подразделения Киевского гарнизона. По прибытию к месту происшествия спасателями было установлено, что пожар произошел в отдельно расположенном складском здании для хранения горюче-смазочных материалов», – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в 14:57 пожар на площади 3000 кв. м был локализован.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации пожара. Задействовано 20 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 89 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, столб дыма от пожара на улице Набережно-Луговой было видно за километры от места возгорания.