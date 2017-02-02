В Харькове неизвестные сожгли маршрутку (видео)
15:17, 02 февраля 2017Происшествия
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Припаркованный во дворе маршрутный автобус "Богдан" горел на одной из улиц Харькова.
Причины пожара устанавливаются / УНИАН
Возгорание произошло около 22:00. О пожаре сообщает 052.ua со ссылкой на очевидцев в социальных сетях.
На место происшествия выезжали два дежурных отделения пожарно-спасательных частей ГСЧС.
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Внутри маршрутки горела обшивка, площадь пожара составила около 4 кв. метра, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Спасатели потушили пожар в течение 15 минут.
По словам очевидцев, маршрутка без номеров и с выбитыми окнами стояла во дворе, напротив дома, около полугода. Также, очевидцы отметили, что перед пожаром они видели неизвестного, который находился в маршрутке.
Причины пожара устанавливаются.
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