В ВМС рассказали, из какого оружия россияне обстреляли украинский транспортный самолет

Об этом заявил пресс-секретарь Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Олег Чубук, передает Еспресо.TV.

"Экспертиза обстрелянного самолета продолжается. Обнаружено отверстие 3-сантиметровое от попадания пули. Обстрел был из стрелкового оружия, предварительно из пулемета РПК. Калибр пулемета — 5,45 скорее всего. К счастью, пуля попала в такое место сверху, где не было пилотов", - сказал Чубук.

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По его словам, обстрел мог привести к катастрофе самолета. Благодаря профессиональным действиям пилотов самолет сумел вернуться на базу в Николаеве.

Чубук добавил, что район так называемых вышек Бойко усиленно охраняется россиянами. Там постоянно стоит военный корабль, самолет ВС России. На самой платформе работает снайпер россиян.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля во время тренировочного полета в морской экономической зоне Украины был обстрелян украинский транспортный самолет.

Инцидент произошел в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Россией буровых вышек. Экипаж не пострадал.