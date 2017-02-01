В ВМС рассказали, из какого оружия россияне обстреляли украинский транспортный самолет
Обстрел из района так называемых вышек Бойко мог привести к катастрофе самолета ВМС Украины.
Об этом заявил пресс-секретарь Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Олег Чубук, передает Еспресо.TV.
"Экспертиза обстрелянного самолета продолжается. Обнаружено отверстие 3-сантиметровое от попадания пули. Обстрел был из стрелкового оружия, предварительно из пулемета РПК. Калибр пулемета — 5,45 скорее всего. К счастью, пуля попала в такое место сверху, где не было пилотов", - сказал Чубук.
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По его словам, обстрел мог привести к катастрофе самолета. Благодаря профессиональным действиям пилотов самолет сумел вернуться на базу в Николаеве.
Чубук добавил, что район так называемых вышек Бойко усиленно охраняется россиянами. Там постоянно стоит военный корабль, самолет ВС России. На самой платформе работает снайпер россиян.
Как сообщал УНИАН, 1 февраля во время тренировочного полета в морской экономической зоне Украины был обстрелян украинский транспортный самолет.
Инцидент произошел в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Россией буровых вышек. Экипаж не пострадал.