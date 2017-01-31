СБУ задержала на взятке одного из руководителей поста Одесской таможни (фоторепортаж)

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники разработали схему, по которой в течение 2016 года искусственно создавали препятствия предпринимателям при оформлении грузов. Последние были вынуждены растаможивать импортируемые товары в других регионах Украины. А за получение груза и его вывоз коммерсанты должны были платить одесским таможенникам «откат».

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Согласно сообщению, в рамках открытого уголовного производства правоохранители задокументировали получение одним из руководителей таможенного поста «Черноморск» Одесской таможни неправомерной выгоды в сумме 2 500 долларов США от предпринимателя за беспрепятственное таможенное оформление импортируемых товаров.

Так, при получении еще одной части взятки в 800 долларов оперативники спецслужбы задержали злоумышленника «на горячем».

Продолжаются следственные действия, проводятся 15 обысков по местам работы и проживания должностных лиц Одесской таможни ГФС.